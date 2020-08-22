Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 августа: скончалась еще одна пациентка

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашем регионе подтвердились еще 50 случаев заболевания коронавирусом. Среди этих пациентов есть годовалый ребенок. Новые случаи заболевания были выявлены среди жителей Пензы и Пензенского районов, а также Бессоновского, Шемышейского, Сердобского, Мокшанского, Сосновоборского, Белинского, Лунинского и Каменского районов.

Также вчера стало известно о смерти от коронавируса пациентки 1963 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.