Дмитрий Чернышенко и Иван Белозерцев посетили исторический центр Пензы

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вице-премьер и губернатор прошли по улице Московской, осмотрели Спасский кафедральный собор, колокольню и прилегающую к ним территорию, памятник Петру и Февронии, а также пообщались с представителями казачества в пятницу, 21 августа 2020 года.

Иван Белозерцев проинформировал Дмитрия Чернышенко о проведённых работах по воссозданию Спасского кафедрального собора, поделился планами установки памятника Матери и открытия нового Дворца бракосочетания в непосредственной близости от культового объекта.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Восстановление главной православной святыни региона происходило на протяжении последних десяти лет. За это время на территории Советской, а прежде - Соборной площади в Пензе с нулевого цикла построены здание храма и колокольни, соответствующие историческому облику святыни 19-го века, взорванной в 1934 году.

«Я точно не в последний раз здесь, потому что сюда хочется возвращаться» - отметил Дмитрий Чернышенко по итогам осмотра исторического центра Пензы.

«Храм почти готов к освящению. Уже сейчас видно, что это центр притяжения, культурный, исторический. Вокруг много детей. Много точек, привлекательных для молодожёнов - памятник Петру и Февронии, чудесная колокольня.… Здесь точно будут заложены новые традиции», - подчеркнул он.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава областной исполнительной власти выразил удовлетворение итогами совместной работы в рамках визита вице-премьера РФ в регион.

«Я искренне благодарю Дмитрия Николаевича, его коллег за посещение Пензенской области», - сказал Иван Белозерцев.

«Он увидел, как мы работаем, как развиваемся, какие у нас есть проблемные моменты. С вопросами - теми, что хотел обратиться - я обратился. Нашёл у заместителя председателя Правительства РФ понимание и поддержку», - подчеркнул губернатор.