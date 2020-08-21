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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 21 августа: диагноз подтвердился у еще одного младенца

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 21 августа 2020 года
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 32 случая заболевания коронавирусом. Почти половина новых случаев (14) выявлена в Дубенском районе, остальные - в Саранске, Кадошкинском, Ковылкинском, Торбеевском, Чамзинском, Ичалковском, Лямбирском и Зубово-Полянском районах.

Семь новых пациентов старше 60, девять - моложе 30. Среди больных есть 70-летний мужчина и годовалый младенец.

Всего в республике за период пандемии выявлен 5 141 случай заболевания. Полностью выздоровели 4 028 человек, 41 - за последние сутки.

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