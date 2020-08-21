Мальчишки и девчонки обрели современный дом для творчества

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования реализует программы художественного, естественно-научного, туристско-краеведческого, социально-педагогического, физкультурно-спортивного, технического направлений.

В текущем году проведён капитальный ремонт здания Центра. Обновлены кровля, кабинеты, спортзал, установлена входная группа, организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Представители Центра поблагодарили главу субъекта Федерации за поддержку – выделение дополнительных финансовых средств, в результате чего сотни мальчишек и девчонок города Каменки обрели современный дом для творчества. На реконструкцию учреждения допобразования было израсходовано свыше 16 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Прежде здание находилось в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение из бюджета Пензенской области выделить финансовые средства, привести здесь всё в порядок», - пояснил Иван Белозерцев во время общения с воспитанниками Центра развития. Глава Пензенской области осмотрел внутренние помещения для занятий, музей, видеостудию, ознакомился с детским творчеством в сфере робототехники, указал на важность возрождения традиционных ремёсел и, в частности, кузнечного дела.

«Мы были сегодня в Башмаковском районе, проводили семинар по благоустройству, созданию комфортной городской среды. Там, на набережной есть элементы из металла, они очень органично вписываются архитектуру», - поделился впечатлениями Иван Белозерцев.

«Каменский район главам муниципальных образований я приводил в пример, что здесь это направление развивается, есть хорошие мастера, кузнецы, которые создают произведения искусств», - подчеркнул он.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, учреждение дополнительного образования Каменского района участвует в реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». В связи с этим в 2020 году на базе Центра развития творчества детей и юношества создан муниципальный опорный центр для осуществления организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки участников системы дополнительного образования детей.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Для реализации вышеназванного проекта получено оборудование на сумму около 3-х млн рублей - для занятий в объединениях технической, естественно-биологической, туристско-краеведческой направленностей.

Проведённая реконструкция и новое оборудование позволят увеличить в Каменском районе охват детей программами дополнительного образования, продолжить развитие традиционных профилей. В 2020 - 2021 учебном году всего планируется работа 160 объединений, которые будут посещать 3500 детей.