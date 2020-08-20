Коронавирус в Мордовии, новости на 20 августа: за сутки заболел еще 31 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального штаба, за последние сутки в Мордовии коронавирус подтвердился еще у 31 жителя. Новые случаи заболевания были выявлены в г.о. Саранск, Рузаевском, Дубенском, Торбеевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Чамзинском, Лямбирском, Атюрьевском, Ромодановском, Ковылкинском и Ардатовском районах. Пять новых пациентов старше 60 лет, двое моложе 30.

Всего в республике с начала эпидемии было выявлено 5 109 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 3 987 человек, 35 - за последние сутки. 38 человек скончались.