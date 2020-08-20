Коронавирус в Пензенской области, новости на 20 августа: зарегистрирована сотая смерть среди пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера вечером пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила о том, что была зарегистрирована сотая смерть с начала эпидемии. Жертвой коронавируса стал мужчина 1950 года рождения, имевший ряд хронических заболеваний: ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и другие.

За последние сутки также увеличилось и число заболевших – диагноз подтвердился еще у 47 человек. В их числе есть четверо подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Большая часть новых случаев (39) подтвердилась в Пензе, остальные – в Шемышейском, Тамалинском и Городищенском районах.

Выписаны 44 человека, под наблюдением остаются еще 3392 жителя.