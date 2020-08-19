Владимир Вдонин вручил юным спортсменам сладости и медали

Фото: из личного архива депутата

Помимо руководства ОАО «Маяк», Владимир Вдонин принимает также активнейшее участие в улучшении жизни в Пензенской области. Будучи независимым депутатом Законодательного Собрания, он не только помогает решать проблемы жителей нескольких районов региона, но и не обделяет вниманием подрастающее поколение.

Сейчас, когда до учебного года остаются считанные дни, а большая часть ограничений были сняты или ослаблены, это важно особенно.

Именно поэтому народный избранник организовал на прошлой неделе в городе Спасске Пензенской области дворовый турнир по мини-футболу. На зеленом поле за право называться лучшими сошлись не Месси или Роналду, но вполне способные составить им в плане азарта и любви к этому виду спорта обычные мальчишки-любители. Всего в состязаниях приняли участие четыре команды – и, поверьте нам, это была серьезная борьба, победителем из которой вышли ребята с улицы 40 лет Октября города Спасска. Редакция поздравляет юных спортсменов с достижением!

Впрочем, несмотря на победу конкретной команды, без подарка не остался ни один юный футболист. Владимир Вдонин вручил всем участникам медали, спортивное снаряжение и сладости.