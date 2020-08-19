Коронавирус в Мордовии, новости на 19 августа: заболел еще один ребенок

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В Мордовии за последние сутки подтвердился еще 31 случай заболевания, 14 из которых в Саранске, остальные в районах.

Среди новых больных семеро старше 60 лет; самому пожилому из них 83 года. Моложе 30 лет также семь человек, самому юному 10 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 078 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 952 человека, 36 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса, как основной причины.

По данным на 18 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 592 человека находятся на стационарном лечении; 892 человека - под наблюдением дома.