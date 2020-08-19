Пензенское областное отделение РГО - лучшее в России

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Русское географическое общество было основано 18 августа 1845 года. Это одно из старейших географических обществ мира.

В 2009 году на федеральном уровне было принято решение о возрождении организации и увеличении ее финансирования. Председателем Попечительского Совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» является Президент России Владимир Путин, президентом Русского географического общества – министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Пензенское региональное отделение РГО было воссоздано в 2010 году. В апреле 2016 года губернатор Иван Белозерцев утвердил положение и новый состав попечительского совета Пензенского областного отделения Русского географического общества, возглавив попечительский совет. Председатель регионального отделения - Игорь Пантюшов. Куратором одного из основных проектов - общественно-экологического движения «Зеленая волна» в Пензенской области является Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

По итогам 2019 года Пензенское региональное отделение Русского географического общества было признано Советом регионов РГО лучшим в России.

«Я горжусь тем, что наше областное отделение лучшее в Российской Федерации. Это стало возможным благодаря жизненной энергии и активности его руководителя Игоря Пантюшова. Он сумел объединить ученых, ветеранов, молодежь, сподвижников, которых очень много в Пензенской области», - сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что на территории региона реализовано много проектов, направленных на изучение и сохранение природного историко-культурного наследия, защиту окружающей среды.

«Я искренне благодарен за многие ваши дела, которые реализуются и еще будут реализованы в нашей Пензенской области, за то, что вы получили серьезный федеральный грант и часть его направили на создание установку памятника первопроходцу, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину. За то, что вы своей работой побудили молодежь вернуться к изучению истоков Хопра. Выражаю вам слова признательности за экологические проекты», - привел примеры глава региона.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В рамках праздника в ККЗ «Пенза» состоялось открытие выставки фотографий дикой природы «Первозданная Россия». На ней представлено более ста человек фотокадров отечественной природы от 50-ти лучших российских художников.

Губернатор предложил проводить на базе выставки уроки по школьному предмету «Окружающий мир».

«Желаю вам новых открытий. А я вам буду помогать», - заключил руководитель Пензенской области.

За содействие научному творчеству, развитие географии и прочих наук о природе и в связи со 175-летием основания Русского географического общества десяти активистам вручены благодарственные письма. Региональное отделение РГО получило обновленную Пензенскую энциклопедию в двух томах.

В рамках праздника состоялось торжественное гашение почтовой марки, выпущенной Почтой России к 175-летию РГО.