К слову о Союзном государстве

Екатеринбург. Акция в поддержку жителей Белоруссии, где после выборов президента 9 августа 2020 года начались стычки с силовиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причем, задачи ставятся, прямо скажем, цирковой гибкости: ну, знаете, как девушка в трико достает зубами цветок у себя за спиной. Например: мы должны поддержать «здравых белорусов», вне зависимости от их отношения к Александру Лукашенко, и, не оказав сдуру прекрасной услуги польским «посполитикам» и их технологам. Я вам так скажу: сначала надо понять, а кто эти здравые? Про них мало что слышно.

Говорят, Владимир Путин на совещании по Крыму задал простой вопрос: а там есть, кого поддерживать? И, услышав, принял решение. Когда в Москве гудела Болотная, мы с приятелем ходили на Поклонную, потому что поддерживали Путина. А третий наш соратник пошел к оппозиционерам. Бывает. Замерзли, помню, так, что придя в кафе «Баку», вымолвить не могли, чего хотим, зубами клацали. Официант все понял: водочки и закусить? Угу. Считаю, не зря мерзли.

В Минске сейчас тепло. И есть возможность, и технологии, и набор вполне ясных действий, которыми «здравые белорусы» могут спасти свою драгоценную незалежность, самих себя и детей своих от циничной «революции», которая там разворачивается, основываясь, как ей, с*ке, и положено на лучшем в людях. На цветочках в стволы. На желании счастья и покоя.

И еще: я всегда говорил, что наше Союзное государство - самое прекрасное из государств: оно не дубасит и не обманывает граждан, оно гарантирует свободу перемещения и доставляет простым россиянам и белорусам кучу удобств. Могло бы куда больше. Но, увы, вспоминают о нем серьезные дядьки в двух случаях: когда видится шанс его возглавить - и когда оно должно спасти. Предлагался и иной вариант: развивать интеграцию, создать наднациональные институты, срастить экономки... Рубль, опять же.

Помню, с белорусскими коллегами были на Камчатке. Где сейчас Мишустин. Дух у них захватило! «Сколько ж у вас силы и красоты», - сказал один. Я поправил: у вас. Почему? Ну, государство ж Союзное. Общее. Значит ваше. Вздохи, тихое слабосогласие... Но внутри это все зачастую тормозилось и отвергалось, поскольку читалось: хотят поглотить нашу тихую родину вместе с дожинками и купалинками.

Причем, симпатия к России - искренняя, русскими себя считают, как и белорусами, нет противоречия. И мы их искренне любим. А эти, которые по Минску, Гродно и Бресту сейчас бегают - кого любят? Ну, Тихановская - Тихановского. А остальные? Чего хотят? Счастья белорусам подарить? Свободу? Или трусы кружевные - как его симулякр? Последнее: устаревать нельзя. Костенеть. А то тебя двадцатилетний шалопай ради прикола подвинет, а ты и не заметишь.