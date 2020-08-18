В Пензе задержали группу хакеров, взламывавших каналы на Youtube

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сотрудниками управления «К» МВД России во взаимодействии с представителями региональных управлений МВД России и ФСБ России при участии Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в создании и распространении вредоносной компьютерной программы. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны шесть человек.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в начале этого года трое злоумышленников договорились о создании программы, которая бы позволяла узнавать логины и пароли пользователей сети Интернет. Один из злоумышленников занимался разработкой софта, двое другие – ее распространением.

Вскоре к группе присоединились еще трое граждан. Соучастники соблюдали строгие меры конспирации – добивались анонимности путём подмены IP-адресов, использовали виртуальные номера мобильных телефонов и общались посредством мессенджеров. Созданная ими программа оставалась незамеченной антивирусными средствами и позволяла без ведома пользователей незаконно копировать информацию о логинах и паролях для доступа к различным интернет-сервисам – прежде всего, к Youtube.

Располагая этими сведениями, участники криминальной схемы получали доступ к каналам пользователей на видеохостинге и создавали новые логины и пароли, тем самым лишая владельцев доступа к ним, а после продавали эту информацию на теневых интернет-площадках, прося в среднем по 300 долларов за аккаунт.

- В ходе девяти обысков, проведённых в том числе по адресам временного проживания фигурантов, изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другие носители информации. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается, - добавила Ирина Волк.