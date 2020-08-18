Идя в аптеку, помни о «Заботе»

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В Пензе поддержат социально незащищенные категории населения, дав им возможность получать постоянную скидку в аптеках, магазинах, парикмахерских и других организациях. Для этого будет выпущена новая социальная карта, получившая название «Забота».

Как уточнила начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк, более 350 объектов потребительского рынка в различных сферах уже согласились стать участниками проекта.

- Помимо торговых сетей по реализации продовольственных товаров партнерами проекта станут 43 аптеки, ветаптека, семь медклиник и оптика сети «Фармация», сеть обувных магазинов, магазины сантехники «Сантрек», парикмахерские и ряд других предприятий, - уточнила она.

Ранее достигнута уже договоренность с сетью магазинов «Моя родня», аптеками «Фармация», «Городские аптеки», клинико-диагностическим центром «Медиклиник».

Искать, где применить скидку, гражданам не придется – отметка о том, что «Забота» здесь действует, будет на каждой организации, участвующей в проекте.

Мэр Андрей Лузгин поручил провести инструктаж с участниками проекта и организовать тестирование работы системы скидок.

- Важно, чтобы система была отлажена до момента выдачи карт жителям, – отметил он.

В настоящее время рабочая группа готовится к презентации проекта – разрабатывается механизм выдачи карт «Забота» и определяются точки, где пензенцы смогут их получить.