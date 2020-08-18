Коронавирус в Мордовии, новости на 18 августа: за сутки подтвердились еще 32 случая заболевания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Зубово-Полянском районе (3); Рузаевском, Ковылкинском районах (по 2); Ардатовском, Инсарском, Чамзинском, Торбеевском, Кадошкинском, Краснослободском районах (по одному).

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 85 лет. Моложе 30 лет – 7 человек, в том числе годовалый ребенок.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 047 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 916 человек, 15 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.