Коронавирус в Пензенской области, новости на 18 августа: в числе новых пациентов – 100-летний мужчина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Пензенской области, новости на 18 августа: в числе новых пациентов – 100-По данным оперативного штаба, за последние сутки в области подтвердился еще 51 случай заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть 100-летний мужчина.

География новых случаев следующая: Пенза – 35; Пензенский район – 7; Шемышейский район – 5; Лунинский район – 4.

Находятся под наблюдением 3438 человек, сняты с наблюдения – 27079.

Вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 1953 года рождения, имевшей ряд сопутствующих заболеваний.