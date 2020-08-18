Праздник двора пришел на улицу Суворова в Пензе

Пресс-служба Администрации Пензы

Праздник в этот вечер пришел в гости жителей дома по улице Суворова, 190. Несмотря на прохладную погоду, множество жителей окрестных домов собралось на импровизированной творческой площадке.

Своим творчеством порадовали собравшихся артисты центров хореографического искусства и русской хоровой и вокальной культуры. Песни в исполнении Тимофея Николаева, Алены Босолаевой, Анатолия Николаева и ансамбля «Зарница» никого не оставили равнодушным.

Сотрудники Молодежного центра «Юность» организовали игровую программу. Все желающие смогли посостязаться в скорости и ловкости, участвуя в веселых эстафетах.

Пресс-служба Администрации Пензы

Аниматоры парка Белинского провели подвижные игры, а самые ловкие получили сладкие призы и подарки. Викторины и интеллектуальные квесты также увлекли маленьких эрудитов.

- Позитивный вечер. Мы не часто куда-то выбираемся, а тут такой праздник. А самое главное дети заняты, веселятся, - отметила одна из участниц вечера.