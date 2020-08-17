Коронавирус в Пензенской области, новости на 17 августа: скончалась еще одна пациентка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 47 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть четверо детей возрастом от одного года до шесть лет.
География:
Пенза – 30;
Заречный – 10;
Пензенский район – 5;
Шемышейский район – 1;
Неверкинский район – 1.
Находится под наблюдением 3376 человек, сняты с наблюдения – 26877.
Также сегодня стало известно о смерти еще одной пациентки. Женщина 1953 года рождения имела хроническую ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и другие заболевания.
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