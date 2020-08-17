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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 17 августа: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 17 августа 2020 года
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 47 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть четверо детей возрастом от одного года до шесть лет.

География:

Пенза – 30;

Заречный – 10;

Пензенский район – 5;

Шемышейский район – 1;

Неверкинский район – 1.

Находится под наблюдением 3376 человек, сняты с наблюдения – 26877.

Также сегодня стало известно о смерти еще одной пациентки. Женщина 1953 года рождения имела хроническую ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и другие заболевания.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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