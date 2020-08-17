Коронавирус в Мордовии, новости на 17 августа: за сутки заболели еще 32 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, 13 из которых – в Саранске и городском округе.

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 85 лет. Моложе 30 лет – также 10, в том числе 8 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 015 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 3 901 человек, 24 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 16 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 588 человек находятся на стационарном лечении; 896 человек – под наблюдением дома.