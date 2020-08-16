Состоялся ежегодный праздник «Пензенский Спас»

Пресс-служба Администрации Пензы

Мероприятие традиционно объединило три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, которые сочетают в себе как церковные, так и народные традиции.

В областном центре «Пензенский Спас» проводится уже в 16 раз.

Гостями мероприятия стали губернатор области Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, другие официальные лица.

Пресс-служба Администрации Пензы

Для участников праздника в сквере Лермонтова развернулась масштабная выставка-продажа продукции местных производителей - Медовый, Яблочный и Ореховый Спас считаются одними из первых праздников урожая. Здесь были представлены изделия народных промыслов и ремесел, мед, яблоки, орехи, национальные блюда и другие товары.

Изюминкой праздника стал огромный 14-ти метровый Спасский пирог.

Помимо собственной продукции, делегации всех 27-ми районов Пензенской области презентовали концертную программу – возле Спасского собора была установлена большая сцена. Специальным гостем праздника стала поп-фолк группа «Земляки» из города Саранска.

Пресс-служба Администрации Пензы

Также в этот день здесь проходила выставка-презентация воскресных школ Пензенской, Кузнецкой, Сердобской Епархий, действовал «Литературный привал» и выставка - продажа книг, тематические фотозоны «У спаса всего в запасе», «Деревенская изба», «Я люблю Пензенский Спас», «Яблочный Спас», проходили мастер-классы и работали игровые и спортивные площадки.

В течение дня для всех желающих проводится экскурсия «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского кафедрального собора.