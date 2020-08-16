Коронавирус в Мордовии, новости на 16 августа: 900 человек остаются под наблюдением дома

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания. Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 86 лет. Моложе 30 лет – 9 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 983 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3 877 человек, 50 - за последние сутки. Скончались 38.

По данным на 15 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 569 человек находятся на стационарном лечении; 900 человек под наблюдением дома.