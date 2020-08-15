Пензенский журналист Абрам Пекный ушел из жизни

Фото из архива "Пензенской правды"

14 августа 2020 года, в пятницу, журналист Абрам Исаакович Пекный скончался в возрасте 96-ти лет.

Абрам Исаакович всю жизнь совмещал два вида деятельности: строительство и журналистику. И если первую профессию он оставил, выйдя на пенсию, то журналистом был до последних своих дней.

«Молодой ленинец», «Пензенская правда»…На протяжении многих лет он писал свои замечательные статьи в «Комсомольскую правду», и был не просто автором, а внимательным и добрым другом.

В 2017 году сборник работ Абрама Пекного на разные темы вышел как хрестоматия для студентов отделения журналистики Пензенского государственного университета. Шла подготовка к изданию второго тома.

Абрам Исаакович был светлым, открытым человеком, и, казалось, любил всех и все вокруг: свою семью, друзей, коллег, природу. В трудную минуту всегда был готов прийти на помощь.

Светлая память об этом чудесном человеке будет всегда жить в наших сердцах…

Прощание с Абрамом Пекным пройдет в воскресенье, 16 августа 2020 года, по адресу: ул. Славы, 7, в 12.00. Похоронят его рядом с супругой на Ново-Западном кладбище.