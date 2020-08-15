Коронавирус в Мордовии, новости на 15 июля: за сутки выписаны еще 18 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, 14 из которых – в черте городского округа Саранск. Девять новых пациентов старше 60, четверо – моложе 30.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 952 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3 827 человек, 18 - за последние сутки. Скончались 38.

По данным на 14 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 596 человек находятся на стационарном лечении; 900 человек - под наблюдением дома.