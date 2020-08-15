Основная задача - удержать экономику и сохранить доходы людей

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

14 августа состоялась сорок восьмая сессия Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва. В ней принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

По представлению Главы Мордовии согласована кандидатура Сергея Тюркина для назначения на должность Заместителя Председателя Правительства - Министра финансов Республики Мордовия. Ранее он исполнял обязанности руководителя Минфина.

«Вся трудовая биография Сергея Александровича связана с республикой, - отметил Владимир Волков. - Тюркин имеет большой опыт работы в финансовой сфере, в том числе на муниципальном уровне – в 2006 году он пришел на работу в администрацию городского округа Саранск и за 13 лет прошел путь от ведущего специалиста до начальника финансового управления, а затем директора департамента финансов. В августе 2019 года был назначен на должность первого заместителя министра финансов республики. С этого времени активно участвует в работе с федеральными ведомствами по сбалансированности республиканского бюджета».

Глава Мордовии отметил, что республика проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов, снижению долговой нагрузки. В этом направлении за последние два года многое удалось сделать. По итогам 2019 года госдолг республики сокращен на 5,1 млрд. рублей (на 9%).

«Мы более чем на 400 млн. рублей перевыполнили целевой показатель, установленный в соглашении с Минфином России», - пояснил Глава Мордовии.

Несмотря на все трудности 2020 года, республика – единственный регион в ПФО, который планирует исполнить в текущем году бюджет с профицитом.

«В этом году нам удалось решить принципиальный вопрос, касающийся реструктуризации нашего долга перед федеральным бюджетом, - отметил Владимир Волков. - Правительством России было поддержано наше предложение о продлении до 2029 года срока возврата бюджетных кредитов, предоставленных республике, в общей сумме 15,8 млрд. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин».

Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд. рублей, а в ближайшие три года - еще 9,5 млрд. рублей, которые будут направлены на реализацию нацпроектов, развитие экономики и социальной сферы республики.

Несмотря на серьезный кризис, который по всей стране и миру вызвала пандемия коронавируса, в Мордовии в этом году объем доходов республиканского бюджета увеличился более чем на 20%. Большую поддержку региону оказывает Президент России Владимир Путин. В ближайшее время на развитие Мордовия получит ещё 4 млрд. рублей.

По итогам весенних месяцев этого года в Мордовии зафиксирован рост прибыли бизнеса на 108%. Таковы результаты исследования международной консалтинговой сети «ФинЭкспертиза». Мордовия по этому показателю вошла в число 3 лучших регионов страны наряду с Алтаем и Белгородской областью.

«Мы получаем деньги из федерального бюджета не как слабый и отстающий субъект, а как регион, который способен решать масштабные общегосударственные задачи», - подчеркнул Владимир Волков.

Все федеральные субсидии и дотации инвестируются в проекты развития, модернизацию промышленной и социальной инфраструктуры, реализацию национальных проектов, повышение качества и уровня жизни людей. И все серьезные исследования, которые анализируют несколько десятков показателей, ставят Мордовию в середину списка регионов по качеству жизни, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Сейчас наша с вами основная задача – удержать экономику, минимизировать негативные последствия коронавируса и сохранить доходы людей. Для этого нужно к концу года как минимум не уменьшить объемов производства и работ по всем направлениям», - сказал Владимир Волков.