Подведены итоги регионального конкурса врачей

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В конкурсе профессионального мастерства «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» принимали участие врачи государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения пензенского региона, а также фельдшеры и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами.

Победителей поздравил губернатор.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал на очень важную задачу - сохранение жизни и здоровья людей, - обратился Иван Белозерцев к медицинскому сообществу региона. – Этот год стал непростым, в сфере здравоохранения возникло много вопросов, которые нужно было решать в оперативном режиме: по лечению новой коронавирусной инфекции, по организации лечебной работы в новых условиях. Система здравоохранения Пензенской области с этой задачей справилась».

«Благодарю врачей, руководителей медицинских учреждений, медицинских сестер, водителей «Скорой помощи», технических работников – всех, кто участвовал в спасении человеческих жизней», - добавил он. Глава региона отметил, что важную роль в этом процессе сыграл высокий уровень профессиональной подготовки врачей, которому в Пензенской области в последние несколько лет уделяется особое внимание.

Победителей в конкурсе «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» определяли в семи номинациях (в четырех - решением профессионального жюри, в трех - народным голосованием).

В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» отмечен хирург Пензенской областной клинической детской больницы имени Филатова Леонид Погожев. В номинации «За верность профессии» - врач-инфекционист Колышлейской районной больницы Тамара Сайкова.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Народным врачом» объявлен заведующий травмцентром клинической больницы №6 им. Захарьина Владимир Миронов. «Лучшим земским доктором» стала фельдшер фельдшерско-акушерского пункта села Салтыково Сердобского района Екатерина Сергеева.

В номинации «За внедрение нового метода лечения» победила главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева, в номинации «Лучший детский доктор» - врач-педиатр городской детской поликлиники №6 Светлана Вахидова, в номинации «Лучший наставник» - врач скорой медицинской помощи Пензенской областной станции СМП Наталья Абрамова.