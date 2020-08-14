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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 14 августа 2020 года: за сутки подтвердились еще 52 случая заболевания и одна смерть

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 14 августа 2020 года
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились еще 52 случая заболевания.

География:

Пенза – 23;

Заречный – 5;

Иссинский район – 3;

Пензенский район – 4;

Нижнеломовский район – 3;

Бессоновский район – 4;

Мокшанский район – 3;

Земетчинский район – 2;

Кузнецкий район – 2;

Лунинский район – 1;

Шемышейский район – 1;

Камешкирский район – 1.

Находится под наблюдением 3358 человек, сняты с наблюдения – 26694.

Также накануне стало известно о смерти от коронавируса еще одной пациентки 1951 года рождения, имевшей ряд сопутствующих заболеваний.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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