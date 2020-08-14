Коронавирус в Пензенской области, новости на 14 августа 2020 года: за сутки подтвердились еще 52 случая заболевания и одна смерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились еще 52 случая заболевания.
География:
Пенза – 23;
Заречный – 5;
Иссинский район – 3;
Пензенский район – 4;
Нижнеломовский район – 3;
Бессоновский район – 4;
Мокшанский район – 3;
Земетчинский район – 2;
Кузнецкий район – 2;
Лунинский район – 1;
Шемышейский район – 1;
Камешкирский район – 1.
Находится под наблюдением 3358 человек, сняты с наблюдения – 26694.
Также накануне стало известно о смерти от коронавируса еще одной пациентки 1951 года рождения, имевшей ряд сопутствующих заболеваний.
ФОТО: Яндекс