Коронавирус в Пензенской области, новости на 14 августа 2020 года: за сутки подтвердились еще 52 случая заболевания и одна смерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба, за сутки в регионе подтвердились еще 52 случая заболевания.

География:

Пенза – 23;

Заречный – 5;

Иссинский район – 3;

Пензенский район – 4;

Нижнеломовский район – 3;

Бессоновский район – 4;

Мокшанский район – 3;

Земетчинский район – 2;

Кузнецкий район – 2;

Лунинский район – 1;

Шемышейский район – 1;

Камешкирский район – 1.

Находится под наблюдением 3358 человек, сняты с наблюдения – 26694.

Также накануне стало известно о смерти от коронавируса еще одной пациентки 1951 года рождения, имевшей ряд сопутствующих заболеваний.