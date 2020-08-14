Коронавирус в Мордовии, новости на 14 августа: заболели еще четверо детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания. По данным регионального оперштаба, новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (16), Зубово-Полянском районе (8); Ковылкинском районе (5); Краснослободском, Кочкуровском и Ельниковском районах (по одному).

Из числа новых больных старше 60 лет – семь человек, самому пожилому из них 81 год. Четверо – дети.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 920 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 809 человек, 41 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 607 человек находятся на стационарном лечении; 900 человек – под наблюдением дома.