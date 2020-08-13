Иван Белозерцев посетил производство безалкогольных напитков в Городищенском районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня Иван Белозерцев посетил филиал ООО «Объединенные Пензенские водочные заводы» в Городищенском районе.

Основным видом деятельности предприятия является производство безалкогольных напитков. Для обеспечения высокого качества продукции на заводе внедрили прогрессивное оборудование для фильтрации, охлаждения и купажирования отдельных компонентов и готовых напитков. Большинство процессов автоматизировано, показатели качества определяются и регистрируются на всех участках производства. В цехах предприятия трудятся более 300 человек.

Как пояснили представители предприятия, поставка продукции осуществляется в торговые федеральные сети и на экспорт. В настоящее время монтируется еще одна линия розлива в ПЭТ тару производительностью 24 тысяч бутылок в час, проводятся пуско-наладочные работы купажного отделения, ведётся строительство новых помещений для производства.

- Важно, что собственники вкладывают средства в развитие производства, запускают в работу самые современные линии. Создание 70-ти дополнительных рабочих мест – это значимый социальный фактор, - отметил Иван Белозерцев.

Также глава области обратил внимание на неприменение пензенским заводом безалкогольных напитков консервантов, что, безусловно, наилучшим образом сказывается на качестве продукции, повышает её конкурентноспособность.