Коронавирус в Мордовии, новости на 13 августа: скончался еще один пациент

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания, из которых семь в Саранске и городском округе, остальные в районах.

Почти половина новых больных (15 человек) старше 60 лет, пятеро моложе 30-ти. Самому пожилому пациенту 90 лет, самому молодому – 17.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 888 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 768 человек, 31 - за последние сутки. Скончались 38.

В федеральной статистике учтён новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 1986 г.р. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение болезни – очагово-сливная серозная бронхопневмония. Сопутствующее заболевание – кардиомиопатия.

По данным на 12 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 605 человек находятся на стационарном лечении; 899 человек под наблюдением дома.