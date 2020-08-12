Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Пензенской области: под наблюдением остаются более 3300 человек

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть двое детей в возрасте один и три года.

География: Пенза – 29; Пензенский район – 5; Белинский район – 2; Мокшанский район – 3; Бессоновский район – 2; Городищенский район – 2; Кузнецкий район – 3; Лунинский район – 2; Сосновоборский район – 1; Неверкинский район – 1; Иссинский район – 1; Сердобский район – 1; Колышлейский район – 1.

Находятся под наблюдением 3310 человек, сняты с наблюдения – 26453.

Также вчера стало известно о смерти пациентки 1976 года рождения. У женщины был хронический гастрит. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.