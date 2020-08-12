Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

«Комсомольская правда» уже рассказывала коротко о презентации книги «Война и мир глазами детей», прошедшей 7 августа в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Идея ее издания совместно, с воспитанниками Спасского детского дома, педагогами, воспитателями и при поддержке шефов - регионального следственного управления, достойна отдельного разговора.

Мальчишки и девчонки Спасского детского дома встречались с ветеранами, участвовали в конкурсах рисунков и сочинений, посвященных Великой Победе, смотрели фильмы о героизме нашего народа. А потом непосредственно принимали участие в издании книги. Их размышления о войне и мире, о героизме и служении своему Отечеству, рисунки, посвященные 75-летию Великой Победы, - все это на страницах книги «Война и мир глазами детей».

Без преувеличения, это и определило уникальность и ценность совместной творческой работы. Автор книги и модератор действа в прошлом тележурналист, ныне общественный деятель Роза Анохина реализует авторские социальные проекты на базе детских домов и интернатов. И, конечно же, особое место занимает среди них посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - «Война и мир глазами детей». Книга, написанная любящими сердцами детей.

«Наша задача - вовлекать детей в полезные для их духовного роста занятия, бережно вести молодое поколение по жизни через призму добра и любви, воспитывая на примерах героизма, подвига нашего народа», - говорит автор, член Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Роза Анохина.

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Дмитрий Матушкин, руководитель следственного управления СК России по Пензенской области генерал-майор юстиции:

«Проект, действительно особенный, прежде всего, потому, что в нем участвуют воспитанники Спасского детского дома. Они остро чувствуют и реагируют на ложь и несправедливость. Очень важно оставить в сознании детей память о Великой Отечественной войне для дальнейшей передачи следующим поколениям.

Некоторые из ребят лишены возможности узнать о своих дедах и прадедах, принимавших участие в войне, и услышать от них правдивую историю о военных годах. Но, несомненно, у каждого из них есть родственники, которые сражались за Родину или трудились в тылу, которые каждый день и час боролись за мир.

Сотрудникам следственного управления выпала большая честь принять участие в реализации намеченного, помочь детям осознать трагедию нашего народа, пережитую в годы войны, величие подвига наших соотечественников.

Рассуждения ребят на тему: «Что я знаю о войне?» очень искренние, полны желания поделиться тем, что они знают, подвигами каких героев восхищаются. Они как губка впитывают воспоминания ветеранов, примеряют на себя страшные военные годы, рассуждают на тему героизма в сегодняшнем мире и задаются вопросом: «А я смог бы?».

Синдяева Виктория Викторовна, директор ГБУ ПО «Спасский детский дом»:

«Испытываю огромное чувство благодарности к Розе Михайловне Анохиной за ее умную и благородную идею издать книгу на основе размышлений наших детей о войне, мире, о героизме, наполненную безмерной благодарностью всем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны за мир.

Ребята с энтузиазмом работали над книгой, объединяясь, помогая друг другу, переживая душой за результат. Их рисунки отражают все тепло детской души».