Восхождение на самый восточный пятитысячник Казбек

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия

Спасатели Мордовии осуществили восхождение на самый восточный пятитысячник России - гору Казбек, высотой 5033 м. (2Б). Руководил походом заместитель начальника по ПСР Саранского ПСО МЧС России (филиал ФГКУ "ПРПСО МЧС России") Антон Макаров.

Начало маршрута было на высоте 1520 м в поселке Кармадон. Первая ночевка на высоте 1975 м., затем 2700, далее 3500 и штурмовой лагерь на высоте 4200 м. После чего группа вышла на штурм вершины.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия

"Параллельно с нами на восхождение вышло еще 3 группы, однако поднявшись до камней Пастухова (4400 м) они вернулись в лагерь из-за плохой видимости. Мы приняли решение идти дальше, потому что ветер давал надежду на хорошую погоду. Сделали связку и начали траверсировать Казбекское плато. Примерно через час погода наладилась. В итоге на вершину поднялась только наша группа" - рассказывает Антон.

Группа из 7 человек подняла на вершину горы флаги "30 лет МЧС России" и "75 лет Победы". Восхождение заняло около 8 часов: 5 часов наверх и 3 часа вниз.