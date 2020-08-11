Коронавирус в Мордовии, новости на 11 августа: скончалась еще одна пациентка

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 30 случаев заболевания. Всех больше новых пациентов выявлено в Саранске, а также Ардатовском и Ичалковском районах. Семеро больных старше 60, пятеро – моложе 30. Самому пожилому пациенту 87 лет, самому юному – два года.

В федеральной статистике учтён новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С. В. Каткова умерла женщина, 51 год. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнения болезни – двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. Сопутствующее заболевание – ожирение.

По данным на 10 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 621 человек на стационарном лечении; 898 человек под наблюдением дома.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 828 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 3 713 человек, 16 - за последние сутки. Скончались 37.