Коронавирус в Пензенской области, новости на 10 августа: с начала эпидемии скончались уже 90 пациентов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в нашем регионе подтвердились еще 45 случаев заболевания (всего с начала эпидемии – 6999). Среди новых пациентов есть двое детей – четырех и семи лет.
География:
Пенза – 22;
Заречный – 14;
Каменский район – 2;
Тамалинский, Камешкирский, Белинский, Кузнецкий, Никольский, Бессоновский и Земетчинский районы – по одному.
Находятся под наблюдением 3276 человек, сняты с наблюдения – 26306.
Накануне скончалась еще одна пациентка – женщина 1939 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний.
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