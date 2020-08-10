Коронавирус в Пензенской области, новости на 10 августа: с начала эпидемии скончались уже 90 пациентов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в нашем регионе подтвердились еще 45 случаев заболевания (всего с начала эпидемии – 6999). Среди новых пациентов есть двое детей – четырех и семи лет.

География:

Пенза – 22;

Заречный – 14;

Каменский район – 2;

Тамалинский, Камешкирский, Белинский, Кузнецкий, Никольский, Бессоновский и Земетчинский районы – по одному.

Находятся под наблюдением 3276 человек, сняты с наблюдения – 26306.

Накануне скончалась еще одна пациентка – женщина 1939 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний.