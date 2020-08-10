Коронавирус в Мордовии, новости на 10 августа: диагноз подтвердился у еще одного ребенка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания, 18 из которых – в черте городского округа Саранск. 10 человек из числа новых пациентов старше 60 лет, пятеро – моложе 30. Самой пожилой больной 92 года, самому юному – один год.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 798 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 3 697 человек, 26 - за последние сутки. Скончались 36.

По данным на 9 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 603 человека находятся на стационарном лечении; 901 человек – под наблюдением дома.