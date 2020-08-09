В Пензе откопали снаряд времен Первой мировой войны

Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Группа разминирования ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии оперативно прибыла на указанное место. В ходе осмотра находка была идентифицирована, как артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны, не представляющий опасности, отмечает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует сообщить в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать, либо брать в руки.