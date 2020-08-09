Коронавирус в Мордовии, новости на 9 августа: заболели еще шестеро детей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 29 случаев заболевания, 10 из которых – в Саранске, остальные в районах.

Семь новых пациентов старше 60 лет (самой старшей 83 года), восемь – моложе 30 (из них шестеро – дети в возрасте от нескольких месяцев до восьми лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 768 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 3 671 человек, 29 - за последние сутки. Скончались 36.

По данным на 8 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 587 человек на стационарном лечении; 902 человека под наблюдением дома.