Харламов Гарик, Асмус Кристина (архив) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Кристины Асмус стоят на ушах. Актриса разместила в блоге фотографию, на которой позирует в обнимку с актером Алексеем Чадовым

Помимо прочего парочка еще и обменялась признаниями в любви.

Блог Кристины Асмус сейчас напоминает разворошенный улей. Поводом для всеобщего ажиотажа стало совместное фото пока еще жены Гарика Харламова и актера Алексея Чадова.

"Алексей Чадов, бесконечная любовь и благодарность", - написала 32-летняя актриса. 38-летний Чадов ответил ей тем же. "Взаимно, Кристи!", - сообщил он, добавив эмодзи в виде пылающего сердца.

Поклонники восприняли пылкие признания кумиров как знак их взаимных чувств. Они засыпали Асмус вопросами: "Это из-за него вы бросили Гарика?". " У вас роман?", "Cкажите, вы правда вместе?". Кристина пока никак не отреагировала на просьбы фанатов.

Подробности - у Ольги Либгард