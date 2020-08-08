Пресс-служба ГУ МЧС Республике Мордовия

Мы уже рассказывали об этом пожаре в Мордовии, во время которого из огня не смог выйти проживавший в доме мужчина 1956 года рождения. Появились подробности трагедии.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Мордовии, 6 августа 2020 года в 23 часа 44 минуты, в пожарно-спасательную службу Большеберезниковского района поступило сообщение о пожаре по адресу: населенный пункт Черная Промза, улица Центральная, дом 40, где проживали женщина, 1928 года рождения, и ее сын, 1956 года рождения.

Соседи, увидев, что дом горит, поспешили на помощь. Заметив в окне женщину, они разбили стекло и вытащили ее на улицу.

Пресс-служба ГУ МЧС Республике Мордовия

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС возле кровати было обнаружено тело мужчины, 1956 года рождения.

В результате пожара уничтожен жилой дом и надворная постройка на общей площади 447 кв. м. Причина устанавливается.

В настоящее время выясняются все обстоятельства возгорания. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.