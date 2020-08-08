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Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 августа: за сутки выписаны более 130 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 8 августа 2020 года
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Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба, вчера в Пензенской области скончалась пациентка 191=31 года рождения. У женщины были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и другие сопутствующие. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Также накануне больницы региона покинул 131 пациент. Всего с начала эпидемии выздоровели более 6000 граждан.

За сутки подтвердился еще 51 случай заболевания. 14 новых пациентов - жители Пензы, 13 - из Заречного, остальные из районов. Среди больных есть пять детей в возрасте от одного года до 14 лет.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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