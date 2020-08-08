Владимир Волков: «В душе я был и остаюсь строителем»

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В пятницу, 7 августа, Владимир Волков в режиме он-лайн принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню строителя, которое состоялось в Доме Республики. Руководитель региона обратился к участникам традиционного мероприятия со словами поздравления и благодарности.

«Для меня это особый праздник. В душе я был и остаюсь строителем. В летний сезон на стройках я провожу больше времени, чем в рабочем кабинете. Именно на стройке можно ощутить реальную силу созидания, прочувствовать масштаб решаемых задач, увидеть конкретный результат своей работы. Поэтому я от всей души поздравляю вас и ваших коллег с нашим общим праздником - Днем строителя!».

Владимир Волков поприветствовал присутствующих, некоторых персонально, отметив их заслуги в области строительства.

«Рад видеть в зале одного из наших ведущих архитекторов Владимира Васильевича Годунова, который проектировал многие республиканские объекты, в том числе новый микрорайон «Юбилейный». Награда от «Российского Союза строителей» сегодня будет вручена руководителю Ельниковской ДСПМК Григорию Кузьмичу Самолькину. Приветствую также директора компании «Транс-Север» Андрея Николаевича Самышкина и многих-многих других».

Я поздравляю всех награжденных и трудовые коллективы, которые будут отмечены. Мы гордимся вами, и желаем не сбавлять темпов и качества работ!».

Глава Мордовии подчеркнул, что строители Мордовии очень эффективно и плодотворно сработали в сложный период борьбы с пандемией, выполнили большой объем работ по оборудованию больниц, поликлиник, обсерваторов.

За короткий срок, практически с нуля, удалось развернуть почти 2 тысячи инфекционных коек, в 5 раз больше, чем планировалось изначально. Под лечение «ковидных» больных были перепрофилированы 17 лечебных учреждений или каждая третья больница, в половине районов республики. Строителям приходилось прокладывать инженерные сети, устанавливать кислородное оборудование, конструировать мельцеровские боксы, решать множество новых для себя задач. Причем в экстренных условиях, когда на всё отводились считанные дни, а точнее даже часы. И строители справились со всеми задачами оперативно, профессионально и с минимальными затратами!

Эпидемия практически не отразилась на темпах строительных работ в республике. Все ведущие строительные организации сохранены. А главное - более 30 тысяч человек, занятых в строительстве, всё это время работали и получали зарплату, могли кормить свои семьи.

Подробно Владимир Волков остановился на реализации национальных проектов. В этом году на их финансирование будет направлено почти 17 млрд. рублей, планируется выполнить работы по строительству и ремонту свыше 120 объектов.

Основные средства идут на социальную и промышленную инфраструктуру, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортной городской среды. Всё это объекты, которые ориентированы на людей, касаются их повседневной жизни. «Соответственно и строить их нужно с душой и на совесть!» - обратился к строителям Владимир Волков.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В своем выступлении Владимир Волков отметил коллективы предприятий, которые достигают значительных результатов в своей работе. Это компании «ДСК», «Мордовдорстрой», холдинг «Саранскстройзаказчик», общества «Анелия», «Транс-Север», «МАПО-Транс», «Строитель», «ЭкоЛайф», «Ремстрой», «СМУ 27», «Мордовавтодор», «Мостострой» и многие-многие другие.

С профессиональным праздником строителей Республики Мордовия тепло поздравил Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. А также его заместитель - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов.

Лучшим работникам отрасли в ходе торжественной церемонии были вручены высокие награды.