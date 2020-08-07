В субботу, 8 августа, на улице Дружбы в Пензе споют «Славяне»

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В рамках творческой акции "Лето в городе" 5 августа концерт ансамбля народной песни "Славяне" Дома народного творчества состоялся на площади у Автовокзала.

Для гостей «Славяне» исполнили свои яркие зажигательные композиции и подарили присутствующим отличное настроение.

Пензенская область постепенно выходит из режима повышенной готовности, связанного с коронавирусной пандемией. Чтобы зарядить жителей региона положительными эмоциями и позитивным настроем, по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, известные артисты Пензы и области принимают участие в творческой акции "Лето в городе"!

Следующий концерт ансамбля народной песни "Славяне" пройдёт в эту субботу, 8 августа, в 18.00 в сквере на улице Дружбы, 23. Приглашаем всех желающих.