Коронавирус в Мордовии, новости на 7 августа: с начала эпидемии заболели более 4700 граждан

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мордовии за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 30 человек. По данным регионального оперативного штаба, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск, Рузаевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Краснослободском, Дубенском, Ичалковском, Кочкуровском, Ковылкинском, Атяшевском, Ромодановском и Лямбирском районах.

Десять новый пациентов старше 60 (самой пожилой 91 год), пятеро моложе 30 (четверо из них – несовершеннолетний, самому младшему три года).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 709 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 627 человек, 21 - за последние сутки. 35 человек скончались.

По данным на 6 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 632 человека находятся на стационарном лечении; 894 человека – под наблюдением дома.