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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 7 августа: подтверждено еще 54 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 7 августа 2020 года
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 54 случая заболевания коронавирусом. География: Пенза – 32; Заречный – 10; Пензенский район – 5; Шемышейский район – 2; Сердобский район – 2; Кузнецкий район – 1; Лопатинский район – 1; Бессоновский район – 1. Среди новых пациентов есть четверо несовершеннолетних возрастом один месяц, пять, 16 и 17 лет.

Находится под наблюдением 3251 человек, сняты с наблюдения – 26037.

Вчера стало известно о смерти пациента 1947 года рождения. Мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний: миокардиодистрофию, панкреатит и другие.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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