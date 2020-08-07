АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-229086), назначенного на 24.08.2020г.:

Лот 1:Часть здания Пензенского Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:29:2011007:1321, назначение: нежилое, общей площадью 13760 кв.м., количество этажей: 12, в том числе подземных: 1, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, дом 81. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 550,88 кв.м., а именно:

- нежилые помещения, площадью не более 443,98 кв. м., номера на поэтажном плане №29, №30, №31, №32, №33, №35, №35а, №37, №38, №38а, №38б, №57 (часть помещения площадью не более 140,68 кв.м), расположенные в подвале;

- часть нежилого помещения, площадью не более 106,9 кв. м., номер на поэтажном №14, расположенное на 9 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

88 472 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 88 472 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 8 847 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-224131), назначенного на 16.09.2020г.:

Лот 1:Часть здания Пензенского Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:29:2011007:1321, назначение: нежилое, общей площадью 13760 кв.м., количество этажей: 12, в том числе подземных: 1, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, дом 81. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 1 066,83 кв.м., а именно:

- нежилые помещения площадью 317,98 кв. м., номера на поэтажном плане: №24, №25, №27, №28, №29, №31, №34, №35, №37, №40, №42 (не более 5,65 кв. м, часть помещения), №43, №44 и №49 (не более 2,63 кв. м, часть помещения), расположенные на 5 этаж;

- нежилые помещения, площадью 338,45 кв. м., номера на поэтажном плане: №22, №24, №25, №26, №30, №31, №33, №35, №36, №39 (не более 21,35 кв. м, часть помещения), №40, №41, №43 (не более 3,5 кв. м, часть помещения), расположенные на 6 этаже;

- нежилые помещения, площадью 410,4 кв. м., номера на поэтажном плане: №1, №3, №4, №5, №8, №10 (не более 0,9 кв. м, часть помещения), №11, №12, №15, №17, №18, №20, №23, №25, №25а, №26, №27, №29, №30, №31 (не более 3,5 кв. м, часть помещения), расположенные на 8 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

236 836 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

157 891 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 236 836 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 7 894 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 15 789 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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