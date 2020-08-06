Важны яркие, современные проекты, креативные идеи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Встреча состоялась в правительстве Пензенской области в среду, 5 августа

Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства представили главе региона проектные предложения по завершению обустройства оборонительного вала и концепции реновации подвесного моста, художник Алексей Февралев - по организации арт-галереи на улице Суворова.

Иван Белозерцев высоко оценил представленные работы.

«Для нас важны яркие, интересные, современные проекты, креативные идеи», - подчеркнул он.

Губернатор предложил молодым архитекторам работать над проектами по благоустройству районов Пензенской области в зачет практики в вузе.

«В муниципальных образованиях региона сейчас активно развиваются проекты по созданию комфортной среды, предлагаю вам подключиться к этой работе, - обратился Иван Белозерцев к студентам. - Хочется, чтобы районные центры не уступали областному, но местным архитекторам зачастую не хватает свежего взгляда».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Я готов обсудить этот вопрос с ректором строительного университета, - добавил он. – В районы направлялись бы группы молодых архитекторов, которые делали бы наброски, дорабатывали бы их потом в проекты, причем эта деятельность шла бы в зачет курсовых или дипломных работ».

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, губернатор также предложил студентам университета архитектуры и строительства подключиться к разработке новогоднего оформления областного центра.