Важны яркие, современные проекты, креативные идеи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Встреча состоялась в правительстве Пензенской области в среду, 5 августа
Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства представили главе региона проектные предложения по завершению обустройства оборонительного вала и концепции реновации подвесного моста, художник Алексей Февралев - по организации арт-галереи на улице Суворова.
Иван Белозерцев высоко оценил представленные работы.
«Для нас важны яркие, интересные, современные проекты, креативные идеи», - подчеркнул он.
Губернатор предложил молодым архитекторам работать над проектами по благоустройству районов Пензенской области в зачет практики в вузе.
«В муниципальных образованиях региона сейчас активно развиваются проекты по созданию комфортной среды, предлагаю вам подключиться к этой работе, - обратился Иван Белозерцев к студентам. - Хочется, чтобы районные центры не уступали областному, но местным архитекторам зачастую не хватает свежего взгляда».
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
«Я готов обсудить этот вопрос с ректором строительного университета, - добавил он. – В районы направлялись бы группы молодых архитекторов, которые делали бы наброски, дорабатывали бы их потом в проекты, причем эта деятельность шла бы в зачет курсовых или дипломных работ».
По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, губернатор также предложил студентам университета архитектуры и строительства подключиться к разработке новогоднего оформления областного центра.