Коронавирус в Мордовии, новости на 6 августа: скончался еще один пациент

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В Мордовии за последние сутки подтвердились еще 32 случая заболевания. Двое из числа новых больных имеют постоянную регистрацию за пределами республики – в Москве и Мурманске.

Подавляющее большинство новых пациентов – пожилые люди. Пенсионеров среди них – 23 человека, старше 60 лет – 22, самому пожилому 88 лет. Моложе 30 лет – один человек. Оперативный штаб ещё раз напоминает о необходимости соблюдения основных мер безопасности: социального дистанцирования, масочного режима, минимизации контактов, личной гигиены.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 679 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 606 человек, 32 - за последние сутки. 35 человек скончались.

В федеральной статистике учтён новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончался мужчина, 41 год. Основной диагноз – коронавирусная инфекция. Осложнение болезни – двусторонняя тотальная геморрагическая пневмония, отек легких. Сопутствующее заболевание: ожирение 2 ст.

По данным на 5 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 641 человек на стационарном лечении; 896 человек под наблюдением дома.