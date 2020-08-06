Восемнадцатилетний кавалер двух орденов Славы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В этот день от имени главы региона ветерана поздравила заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Ольга Сорокина. Она пожелала виновнику торжества долголетия, бодрости духа и благополучия.

Николай Иванович Тащаев на фронт попал 5 августа 1944 года. Принимал непосредственное участие в освобождении Минска. Далее воевал на 2-м Прибалтийском фронте пулеметчиком. После, уже командиром отделения разведчиков, воевал в Польше и Германии. С февраля по май 1945 года находился в военном госпитале г. Горький (ныне Нижний Новгород).

За участие в Великой Отечественной войне он награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией» и другими наградами.

От редакции

Уважаемый Николай Иванович, редакция газеты и сайта «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям, немного с опозданием. На то есть причина.

Когда материал уже был готов к публикации, захотелось узнать, а что это за другие награды фронтовика, не отсиживавшегося в тыловых частях, а воевавшего пулеметчиком, разведчиком?

Копия Наградного листа (архив Министерства обороны)

И выяснилось, что за геройское участие в боях только в октябре 1944 года восемнадцатилетний рядовой Николай Тащаев командиром 450 стрелкового полка подполковником Армизоновым был награжден двумя орденами Славы.

Первый - за участие в штыковой атаке, вместе с двумя расчетами минометчиков, оставшихся без боеприпасов. В ту ночь с 7 на 8 октября было уничтожено и взято в плен вражеских солдат втрое больше, чем пошло в атаку наших солдат.

Копия Наградного листа (архив Министерства обороны)

Второй орден Славы – за бои 28 октября, когда огнем своего станкового пулемета Николай подавил три огневые точки противника и рассеял до 25 фашистских солдат, перешедших в контратаку.