Коронавирус в Пензенской области, новости на 5 августа: среди новых заболевших – четверо детей

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 50 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6749). Среди новых пациентов есть четверо детей в возрасте три месяца, два года, восемь и 11 лет.

География: Пенза – 26; Пензенский район – 12; Лунинский район – 2; Неверкинский район – 2; Бессоновский район – 1; Иссинский район- 2; Городищенский район – 3; Никольский район- 1; Шемышейский район – 1.

Под наблюдением 3251 человек, сняты с наблюдения – 25851.