2020-08-05T12:49:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 5 августа: среди новых заболевших – четверо детей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 5 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 50 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6749). Среди новых пациентов есть четверо детей в возрасте три месяца, два года, восемь и 11 лет.

География: Пенза – 26; Пензенский район – 12; Лунинский район – 2; Неверкинский район – 2; Бессоновский район – 1; Иссинский район- 2; Городищенский район – 3; Никольский район- 1; Шемышейский район – 1.

Под наблюдением 3251 человек, сняты с наблюдения – 25851.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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