2020-08-05T11:27:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 5 августа: подтвержден еще 31 случай заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 5 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Мордовии за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 31 жителя.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 647 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 574 человека, 32 - за последние сутки. По данным регионального оперштаба, в Мордовии зарегистрировано 34 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

На сегодня в республике разрешены занятие спортом на улице и прогулки с членами семьи. Работают некоторые предприятия и образовательные учреждения. Открыты крупные магазины и летние кафе (с ограничениями). В общественных местах и транспорте обязательно ношение масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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