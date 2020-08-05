Коронавирус в Мордовии, новости на 5 августа: подтвержден еще 31 случай заболевания

В Мордовии за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 31 жителя.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 647 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 574 человека, 32 - за последние сутки. По данным регионального оперштаба, в Мордовии зарегистрировано 34 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

На сегодня в республике разрешены занятие спортом на улице и прогулки с членами семьи. Работают некоторые предприятия и образовательные учреждения. Открыты крупные магазины и летние кафе (с ограничениями). В общественных местах и транспорте обязательно ношение масок.