2020-08-05T08:20:07+03:00
Общество

Иван Белозерцев приехал к сельчанам

Губернатор Пензенской области рассмотрел обращения жителей Тамалинского и Бековского районов в ходе личного приема 4 августа
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Часто на личный прием к руководителю области люди идут с шансом последней надежды.Вовсе не дежурные такие встречи и для губернатора. Оперативно вникнуть, разобраться, проявить участие, поддержать. А еще, в потоке эмоций, которыми наполнены такие диалоги, ни на минуту не забывать о здравом смысле.Вот и получается - нет у руководителя права обещать вселенского благополучия. И всем сразу.

Супруги Шуваловы, проживающие в рабочем посёлке Тамала, просят содействия в признании их многоквартирного дома аварийным. В планах намечен капитальный ремонт по региональной программе. Но сроки слишком отдалённые.

«Специалисты должны провести обследование и дать заключение, после которого может быть принято решение: либо капитальный ремонт, либо признание дома аварийным и расселении жильцов, - разъяснил заявителям Иван Белозерцев. - Если нужен будет капитальный ремонт, я помогу вам сделать его как можно раньше», - отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Тему обеспечения жильём продолжила Мария Деткова из Тамалы. Она пожаловалась на трудное материальное положение и попросила в связи с этим содействия в отношении своего внука Виктора Илюшкина, который является сиротой. Он зарегистрирован и проживает в Пензе, стоит в очереди на получение квартиры.

По информации министра труда региона Алексея Качана, в этом году в областном центре сдаётся в эксплуатацию 77 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. На начало следующего года запланировано ещё 50.

Итог общения нормальный: в течение двух лет внук получит собственное жильё.

О ремонте дороги от границы Тамалинского с Бековским районом до поворота на село Большая Сергеевка заявила жительница деревни Санниковка Галина Февралева.

По словам министра строительства и дорожного хозяйства области Александра Гришаева, в этом году будет сделан ямочный ремонт, в следующем - проведут реконструкцию указанного транспортного объекта.

Аналогичная просьба в адрес губернатора прозвучала в Бековском районе от Наталии Черновой, она попросила содействия в организации реконструкции автомобильной дороги от Беково до Сердобска, а точнее, подъезда со стороны Макаровки.

Иван Белозерцев поставил задачу в этом году подготовить проектно-сметную документацию, отремонтировать автодорогу в 2021-м. А также распорядился взять исполнение этих решений под контроль.

Кроме того, на приёме граждан была затронута проблема качества питьевой воды в селе Нарышкино. Начальнику Управления ЖКХ правительства области дано задание взять исполнение решения о модернизации системы водоснабжения под личный контроль.

И снова люди, вопросы, просьбы. Журналисты, которые тоже выступают не просто в роли статистов. Сегодня-завтра, прочитав, о чем губернатор говорил в ходе личного приема в двух сельских районах с конкретными людьми, уже все жители области будут не просто перебирать свои проблемы. Точно они будут оценивать участие человека, деловитость и умение руководителя области объективно оценивать возможности, его рачительность.

А губернатор продолжает прием. Слушает, консультируется со специалистами.Ищет пути решения того или иного вопроса. И, конечно, оценивает работу местной власти, степень ее погруженности в проблемы самых обыкновенных людей. Живущих рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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