2020-08-04T12:34:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 4 августа: оперативный штаб опроверг информацию о четырех летальных случаях

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 4 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки в республике подтвердился еще 31 случай заболевания, 18 из которых – в Саранске, остальные в районах. 11 новых пациентов старше 60 лет, семеро – младше 30.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 616 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 542 человека, 40 - за последние сутки.

Оперативный штаб Мордовии опроверг информацию о четырёх новых летальных случаях в регионе, которая была размещена на федеральном ресурсе стопкоронавирус.рф 1 августа. Изменение статистики связано с технической ошибкой, допущенной при заполнении реестра. На данный момент в Мордовии зарегистрировано 34 летальных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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